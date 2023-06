Italia, Donnarumma: «Strumentalizzate le mie parole, il discorso…»

Donnarumma: «Strumentalizzate le mie parole, il discorso…». L’ex rossonero ha parlato soprattutto delle dichiarazioni post Spagna

Intervistato da Sky Sport, l’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato prima di Olanda Italia.

PARTITA – «Sono orgoglioso di far parte del futuro di questa Nazionale, l’importante è far capire ai giovani l’importanza di star qui, di questa maglia. Abbiamo giovani forti e bisogna star sereni, i risultati arriveranno sicuramente».

DICHIARAZIONI POST SPAGNA – «Sono felice quando l’Italia vince, assolutamente. Purtroppo era palese, ma qualcuno ha voluto strumentalizzare le parole mie e quelle di Acerbi. Il mio discorso era incentrato sul ritrovare spensieratezza e divertimento nel giocare la palla, non è certo un problema essere qui o c’è un problema durante gli allenamenti. L’hanno capito tutti tranne uno e questo ci ha dato molto fastidio, per fortuna il mister è intelligente e ci siamo fatti una risata su. Non ci facciamo destabilizzare da nulla, continuiamo a lavorare duro e i risultati arriveranno».