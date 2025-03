Okafor Napoli, può essere riscattato dal Milan? La situazione

Condividi via email

Okafor Napoli, si inizia a riflettere sul riscatto dell’attaccante svizzero? La situazione al momento sembrerebbe chiara

Noah Okafor è passato in prestito con diritto di riscatto dal Napoli al Milan nel corso dell’ultimo calciomercato di gennaio. L’attaccante svizzero al momento ha trovato spazio solo in qualche spezzone di gara per un totale di 36 minuti.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro al momento non starebbe effettuando particolari riflessioni sul riscatto dell’ex rossonero.