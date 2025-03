Okafor, l’ex punta Napoli Milan: c’è una novità! Verso lo scontro del 30 marzo

Condividi via email

Okafor cresce e migliora la propria condizione costantemente, ci sono chance per vederlo in campo in Napoli Milan?

Noah Okafor è sempre più in forma, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport l’attaccante svizzero si è rimesso in sesto e scalpita per avere delle chance.

Non è da escludere che già in Napoli-Milan, prossimo turno di Serie A, l’ex rossonero possa avere a disposizione uno spezzone di gara importante. Torna Neres e anche il 4-3-3, modulo che risulta più congeniale anche alle caratteristiche di Okafor.