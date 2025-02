Condividi via email

Okafor Napoli, trattativa in chiusura: c’è l’accordo con il Milan! Formula e cifre dell’operazione che porta in azzurro lo svizzero

Noah Okafor promesso sposo del Napoli. L’affare con il Milan è ormai in chiusura e la cessione dello svizzero apre le porte all’imminente arrivo di Joao Felix in prestito dal Chelsea. Sarà prestito anche per lo svizzero, con un diritto di riscatto fissato sui 25 milioni circa.