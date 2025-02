Okafor Napoli, ora è ufficiale l’attaccante lascia il Milan. Dettagli e cifre dell’affare

Condividi via email

Okafor Napoli, ufficializzata la cessione dell’attaccante svizzero. Le cifre della cessione

Milan attivo non solo in entrata in queste ultime ore di calciomercato. Ufficiale la cessione di Noah Okafor al Napoli, è arrivato anche l’annuncio del presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, tramite il proprio account X e del club rossonero:

IL COMUNICATO – AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli. Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio si tratta di un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro ed un super riscatto fissato a 23.5 milioni.