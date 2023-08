Okafor Milan, lo scopritore: «Noah ha questo grande obiettivo, vuole raggiungerlo». Le sue parole a Sportitalia

Markus Schweizer, ex allenatore delle giovanili dell’FC Arisdorf e prima persona in assoluto ad accorgersi delle qualità di Okafor, ha parlato del nuovo acquisto del Milan. Le sue parole a Sportitalia.

SCHWEIZER – «Se riuscirà ad ambientarsi bene in squadra (come sembra stia facendo in California in questo momento), se l’allenatore lo sosterrà, può segnare tanti gol e regalare momenti di grande calcio. Noah ha un obiettivo: vincere la UEFA Champions League. Se rimane in salute, perché non provarci proprio con il Milan?»