Okafor Milan, l’indiscrezione su Conte è da non credere! Giudizio chiaro del salentino sull’ex rossonero

Okafor Milan, clamorosa indiscrezione sull’ex attaccante rossonero relativa al giudizio di Antonio Conte: la ricostruzione

Importante aggiornamento fornito da il quotidiano Il Mattino su Noah Okafor, passato al Napoli nell’ultimo calciomercato Milan, quello di gennaio.

Napoli: Okafor va già di corsa per Conte, gol nell’amichevole contro il Giugliano. La condizione fisica non è quella che piace a un allenatore scrupoloso e attento come Conte, ma questi piccoli segnali iniziali hanno fatto intravedere grossi margini di miglioramento. Prossimi mesi decisivi per l’eventuale riscatto.