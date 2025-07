Okafor Milan, conferme sull’offerta del Besiktas! Proposta respinta, tutti i dettagli

Okafor Milan, arrivano importanti conferme sull’offerta del Besiktas di prestito gratuito per lo svizzero: no secco di Tare

La sessione di calciomercato Milan estiva è entrata nel vivo e, come di consueto, non mancano le sorprese e le trattative che infiammano le piazze calcistiche. Una di queste riguarda Noah Okafor, l’esterno offensivo svizzero di proprietà del Milan, attualmente di rientro da un prestito semestrale al Napoli. Nelle ultime ore, l’interesse del Beşiktaş, blasonato club turco, per il giovane attaccante è diventato concreto, ma l’offerta iniziale presentata ai rossoneri non ha convinto.

La notizia è stata diffusa e confermata in diretta durante la live YouTube serale sul canale del noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Il collega Matteo Moretto, una delle voci più autorevoli in materia di trasferimenti calcistici, ha rivelato i dettagli di questa potenziale operazione. Secondo quanto riportato da Moretto, il Beşiktaş avrebbe manifestato un forte interesse per Okafor, proponendo al Milan un prestito gratuito. Un’offerta, tuttavia, che da Casa Milan è stata prontamente rispedita al mittente.

Il Milan, infatti, ha le idee chiare sul futuro di Noah Okafor. Nonostante il prestito al Napoli non abbia prodotto i risultati sperati in termini di minutaggio e gol, i rossoneri credono ancora nelle qualità del giocatore. L’intenzione del club di via Aldo Rossi è quella di monetizzare un’eventuale cessione o, quantomeno, di ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a un mero prestito secco e gratuito. Il valore del cartellino di Okafor è considerato un asset importante per le strategie di mercato del Milan, che punta a reinvestire i ricavi per rinforzare la rosa.

L’interesse del Beşiktaş non è però un fuoco di paglia. Le fonti indicano che ci sono stati contatti concreti tra il club turco e l’entourage del giocatore svizzero. Questo suggerisce una volontà reciproca di esplorare le possibilità di un trasferimento. Tuttavia, la palla ora passa al Beşiktaş, che dovrà presentare una proposta economica migliore per convincere il Milan a intavolare una trattativa seria.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi significativi. Il Beşiktaş potrebbe tornare alla carica con un’offerta che preveda, ad esempio, un diritto di riscatto obbligatorio o una cifra per il prestito, magari accompagnata da bonus legati alle prestazioni del giocatore. Il Milan dal canto suo, valuterà attentamente ogni offerta, conscio che Okafor è un profilo interessante per diversi club, sia in Italia che all’estero. Il futuro di Noah Okafor è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: la sua avventura al Milan potrebbe essere giunta a un bivio importante e il calciomercato estivo è pronto a regalarci nuove emozioni.