Okafor Milan, lo svizzero bloccato da un club di Serie A: l’affare può andare in porto solo se il Napoli non chiude per l’esterno

Il futuro di Okafor non è ancora certo e il Milan avrebbe trovato un accordo proprio con un club di Serie A per lo svizzero. Si tratterebbe del Napoli di Antonio Conte che sta ancora cercando il sostituto di Kvaratskhelia.

Trattativa in ballo per Allan Saint-Maximin, giocatore del Fenerbahçe in prestito dall’Al-Ahli, ma se non dovesse andare in porto allora i partenopei hanno già bloccato Noah Okafor. così riporta Sky Sport.