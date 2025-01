Okafor Milan, è addio! Scambio di documenti e giocatore pronto a partire direzione Lipsia!

Condividi via email

Okafor Milan, è addio! Scambio di documenti in corso e giocatore pronto a partire direzione Germania per la nuova esperienza con il Lipsia!

Il Milan saluta Noah Okafor. Tutto fatto per il suo passaggio al Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a poco più di 25 milioni di euro. Scambio di documenti in corso, come riporta Matteo Moretto, e giocatore pronto a iniziare la nuova esperienza.