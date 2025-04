Oddo Milan Futuro, Amelia lo esalta: «Ecco cosa ha provocato il suo arrivo nell’U23 rossonera»

Oddo Milan Futuro, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato dell’impatto avuto dall’ex terzino alla guida dell’U23 rossonera

Intervenuto a TMW Radio, Marco Amelia ha parlato così di Milan Futuro:

PAROLE – «Faccio una premesse, le formazioni Under-23 non sono qualcosa che mi stimola nel farle partecipare in questo modo ai campionati, e sono squadre che nella prima parte della stagione fanno sempre fatica perché l’impatto dei giovani sul campionato ha delle difficoltà reali. Alla lunga vengono fuori, forse il Milan è venuto fuori troppo tardi, mentre invece abbiamo visto la Juventus che ha faticato tantissimo nella prima parte di annata ed è poi invece rientrata pienamente. L’Atalanta ha una certezza, una disponibilità di giocatori ottima, e una grande identità di squadra con l’allenatore che rispecchia le idee dell’allenatore della prima squadra. A ogni modo il Milan sta cercando di venirne fuori, ha le qualità per poterlo fare, perché ci sono giovani bravi in rosa, perché sono stati scelti dei giocatori esperti per la categoria da avvicinare a questi ragazzi, e credo che anche il cambio in panchina con Oddo ha portato grandi frutti: Massimo è un ragazzo molto intelligente che conosce bene il calcio. La SPAL invece è una realtà che dispiace veder lì, sono molto vicino e legato a questo club e mi auguro che possa venire fuori».