Oddenino (La Stampa) puntualizza: «Per lo scudetto non è finita qui, vi spiego perché»

Il giornalista de La Stampa, Gianluca Oddenino, si è espresso sulla lotta scudetto in Serie A tra Inter, Juve e Milan

Intervistato in esclusiva da JuventusNews24.com, Gianluca Oddenino, firma de La Stampa, si è soffermato sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A, con Inter in testa e a seguire Juve e Milan.

SCUDETTO GIÀ CHIUSO? – «Sicuramente l’Inter ha messo un’ipoteca, perché ha vinto lo scontro diretto, con una prova di maggiore qualità. Ha un jolly per le mani, che è quella partita in meno che deve recuperare. Però il campionato è veramente lungo e la Juve è stata capace di superare anche le più rosee aspettative. Secondo me non è finita qui, già in questo turno ad esempio l’Inter va a Roma, con una squadra che si è rilanciata, mentre la Juve ospita l’Udinese. Magari Inzaghi perde punti per strada. Ha un vantaggio importante, poi secondo me il vantaggio che ha Allegri è quello di non fare le coppe».

L’INTERVISTA INTEGRALE A GIANLUCA ODDENINO.