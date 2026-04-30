Occhio Milan, Pulisic-Juve: spunta lo scambio

L’attaccante americano può lasciare il Milan e spunta la suggestione Juventus: può essere inserito in uno scambio

Allegri lo ha spiegato bene: senza un centravanti lì davanti, Pulisic fa fatica. Si giustifica così la peggior stagione dell’americano al Milan: da gennaio ad oggi zero gol e tanta fatica, uniti ad acciacchi continui che hanno condizionato la sua annata.

Ecco perché, oltre che dell’addio di Leao, si parla anche della possibile cessione dello stesso Pulisic, complice anche un contratto in scadenza 2027, ma con opzione a favore del club per un altro anno. Sarà davvero rivoluzione totale in attacco per il Milan? Probabile, con il portoghese e l’americano che dovrebbero lasciare spazio a due centravanti più in linea con il modo di giocare di Allegri, oltre a qualche altro elemento capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Come per Leao, anche per Pulisic la destinazione più probabile è la Premier League che ha soldi e gloria per attrarre i migliori giocatori del nostro campionato. Ma non è da scartare a priori la suggestiva ipotesi di una permanenza in Serie A, con una maglia diversa da quella rossonera.

Se per Leao si è parlato in passato di Napoli, per Pulisic la destinazione possibile potrebbe essere la Juventus dove Spalletti sa come accendere la fantasia dei suoi calciatori.

Juve su Pulisic: l’idea di scambio può piacere al Milan

Christian Pulisic alla Juventus è soltanto una suggestione, ma di quelle che potrebbe accendere il calciomercato.

Nico Gonzalez per Pulisic (Instagram Nico Gonzalez) – Milannews24.com

L’americano sarebbe il rinforzo ideale per l’attacco di Spalletti, visto che a destra il tecnico può contare su un Conceicao a corrente alternata. Certo servirebbe un investimento importante, si parla di circa 50 milioni, ma la Juventus potrebbe provare a giocarsi la carta di uno scambio.

Un nome può essere quello di Gatti, poco utilizzato dal tecnico di Certaldo e apprezzato tanto invece da Allegri. Ma non soltanto il difensore: a Torino dovrebbe far ritorno anche Nico Gonzalez, con il recente infortunio che ha impedito di far scattare l’obbligo di riscatto per l’Atletico Madrid.

Gli spagnoli chiedono ora uno sconto sui 32 milioni di euro per acquistare l’argentino a titolo definitivo, ma il suo nome potrebbe trovare il gradimento del Milan che – in caso di addio di Leao e Pulisic – avrebbe bisogno di un profilo in grado di creare la superiorità numerica saltando l’uomo.

Un’idea, una suggestione, una traccia che nel corso del mercato potrebbe diventare qualcosa in più per un’estate che vedrà, comunque, il Milan protagonista con grandi trattative in entrata e in uscita.