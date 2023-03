Nuovo stadio, Sala: «Pare ci sia un’accelerazione del Milan. Spero che l’Inter rimanga a San Siro». Il punto del sindaco sulle ultime novità in tema stadio

Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Sala, in vista dell’incontro di oggi pomeriggio con il proprietario del Milan Gerry Cardinale.

Ecco le sue parole, riportate da ANSA: «Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Non posso che essere in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Il mio auspicio è che l’Inter, pure in una fase transitoria, possa rimanere a San Siro»