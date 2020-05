Nuovo stadio Milano, Sala toglie le riserve sul progetto dell’impianto

Giuseppe Sala sembra aver tolto le riserve sul progetto del nuovo stadio di Milano. Ecco le parole del sindaco milanese

Giuseppe Sala sembra aver tolto le riserve sul progetto del nuovo stadio di Milano. Ecco le parole del sindaco milanese: «L’idea che Inter e Milan attualmente hanno presentato non mi dispiace. Ero più freddo, ma ora non mi dispiace, perché lascia molto verde, perché San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport, tra l’altro con un progetto di gratuità, che va bene per la città. Questo è un tema che sarà senz’altro divisivo, perché su un tema come il calcio, non solo siamo tutti allenatori, ma su una questione del genere ci divideremo» ha dichiarato Sala a Radio Due.