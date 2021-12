Nuovo stadio Milano, protesta del Comitato “Si Meazza”: la situazione

Nuovo stadio Milano, il Comitato “Sì Meazza”, che si batte per evitare l’abbattimento dello stadio ha protestato alla Commissione Europea

Il Comitato “Sì Meazza”, che si batte per evitare l’abbattimento dello stadio che attualmente ospita le gare di Milan e Inter, ha deciso di ricorrere alla Commissione europea per la Concorrenza contro la delibera del Comune che ha decretato il pubblico interesse al progetto delle due società per un nuovo impianto, in quanto rappresenterebbe un aiuto pubblico a due SpA (Milan e Inter) tale da turbare la libera concorrenza.

A meno di 24 ore dall’annuncio di Populous – con la sua Cattedrale – come studio incaricato per il nuovo impianto, riprende la discussione sul nuovo stadio e la demolizione del Meazza che – scrive Il Corriere della Sera – dai rendering pubblicati martedì si ridurrebbe a una torre e a un pezzo della copertura del terzo anello.