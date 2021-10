Nuovo Stadio Milano: oggi l’incontro con il Sindaco Sala

Inter e Milan dovrebbero incontrare oggi il Sindaco Sala in merito alla questione nuovo stadio. I dettagli

Tra un turno di campionato e l’altro, oggi Inter e Milan dovrebbero incontrare il Sindaco di Milano Giuseppe Sala per riallacciare i rapporti in merito alla questione nuovo stadio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente rossonero Scaroni e l’a.d. Corporate nerazzurro Antonello torneranno a parlare col primo cittadino milanese per rimettere in piedi le trattative per il nuovo impianto.

La prima decisione sul tavola da prendere è la scelta del progetto: sia Populous che Manica-Sportium sono ancora in gioco, con il primo però in vantaggio con la sua Cattedrale.