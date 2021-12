Nuovo Stadio Milano: nasce il comitato referendum x San Siro

E’ stato costituito il comitato Referendum x San Siro, nato in relazione al progetto del nuovo stadio di Milano

L’obiettivo del progetto Referendum x San Siro è quello di poter permettere ai cittadini milanesi di avere la loro opinione in merito alla realizzazione del nuovo impianto milanese. Questo quanto si legge nell’atto costitutivo.

«Non esiste interesse pubblico nella cessione di una nostra proprietà, di una parte della nostra città e di un suo simbolo per soddisfare gli interessi privati. Costruiamo insieme il comitato per un Referendum, che dia la parola alle cittadine e ai cittadini, per una reale partecipazione alla trasformazione di Milano e alla difesa del bene comune. Singole persone, associazioni, comitati, forze politiche, sono tutti invitati all’assemblea del 17 dicembre 2021 per rendere questo lavoro patrimonio della città, perché non riguarda solo un quartiere o “solo” uno stadio. Discutiamo e sviluppiamo insieme la campagna per il referendum: Venerdì 17 dicembre dalle 20:30 presso la Camera del Lavoro in Corso di Porta Vittoria 43, Milano».