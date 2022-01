Nuovo Stadio Milano, Corbani: «San Siro intoccabile fino al 2026»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luigi Corbani, portavoce del Comitato Sì Meazza, ha parlato del nuovo stadio di Milano. Le sue dichiarazioni riguardanti San Siro

«Del nuovo stadio a Milano si parla da anni ma non c’è nulla di concreto se non la volontà delle società proprietarie delle squadre milanesi di fare business. I progetti presentati alla stampa non si sono mai tradotti in documenti ufficiali recapitati al Comune. E il Sindaco Sala dopo una campagna elettorale nel segno dell’ambientalismo ha molto imbarazzo a gestire una vicenda che di interesse pubblico ha ben poco. Fino al 2026 San Siro non si può toccare. Il Coni ha stabilito che nello stadio milanese ci sarà l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali. E nello stesso anno scatteranno i settant’anni dalla costruzione di San Siro. Questo vuol dire che la struttura diventerà, per legge, un bene culturale. Una tutela che praticamente renderà vano ogni tentativo di abbattimento. Del resto esistono già progetti di rinnovamento dell’impianto come quello di trasformare completamente il terzo anello o di abbassare il livello del campo di gioco».