Nuovo stadio Milan, Ordine contro Sala: «Già 3 cose fatte, che deve dire ancora?»

Sul proprio account social Franco Ordine ha detto la sua sul nuovo stadio del Milan e San Siro, rispondendo al Sindaco di Milano Sala

Le parole del giornalista e opinionista Franco Ordine sul proprio profilo social in risposta al Sindaco di Milano Sala sul tema del nuovo stadio del Milan e San Siro:

LE PAROLE – «Ah devono dirlo? Hanno acquistato il terreno privato, fatto il rogito, ottenuto la variante da San Donato, sono al lavoro con la regione per la fase 3 e devono dirlo? Per San Siro è tutto ok: adesso torna Zhang, conferma il controllo sull’Inter e acquista San Siro a 100 milioni»