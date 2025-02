Nuovo stadio Milan, tifosi spiazzati! Non solo San Siro, resta viva quella clamorosa alternativa

Nuovo stadio Milan, tifosi rossoneri spiazzati dall’ultima novità: il Diavolo tiene ancora in piedi anche l’ipotesi legata a San Donato

Il tema del nuovo stadio del Milan continua a tenere banco in casa rossonera.

Secondo il sito del Corriere della Sera il Milan tiene ancora in piedi ipotesi S.Donato come piano di riserva se l’iter a Milano dovesse andare troppo per le lunghe. In un incontro venerdì scorso la Regione Lombardia avrebbe suggerito di concentrare sforzi sul nuovo S.Siro con l’Inter.