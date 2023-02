Nuovo stadio, il Milan pensa all’area de La Maura: proteste degli abitanti. Cittadini e politica si ritrovano per mandare un messaggio alla società rossonera

La vicenda stadio per il Milan sembra essere una storia senza fine. Deciso ad andare per la propria strada, senza l’Inter, incontra già i primi ostacoli per il nuovo possibile impianto, che potrebbe sorgere sull’area de La Maura.

Secondo ‘edizione milanese del Corriere della Sera, ieri pomeriggio abitanti, ambientalisti e rappresentanti di comitati si sono riuniti con i consiglieri Verdi per protestare di fronte all’ingresso dell’impianto. Il messaggio è piuttosto chiaro: «Abbiamo ribadito che un’area verde di 75 ettari inserita nel Parco Sud non può essere sacrificata alla speculazione per un nuovo stadio»