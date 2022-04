Nuovo stadio Milan: ecco il progetto. Per tutti tranne che… per l’Inter: l’impianto vuole essere aggregante e imponente

Il fondo Investcorp è pronto a investire tanti soldi per il nuovo stadio di proprietà del Milan. E di proprietà esclusiva, non da condividere: questa è la novità che al momento in Grosvenor Street nessuno può confermare in via ufficiale, ma che è in linea con le logiche manageriali di Alardhi e della società.

Lo stadio deve essere rossonero in tutto e per tutto, deve accogliere gli appassionati 365 giorni all’anno, deve essere un posto esclusivo e aggregante, un punto di ritrovo per tutti e deve soddisfare le esigenze e le possibilità di chi può spendere tanto e di chi può permettersi solo cifre più contenute.

Nei piani dovrebbe esser più imponente di quello già disegnato. Il Milan arabo considera fondamentale dotarsi di un impianto moderno, funzionale, in grado di ospitare un ampio numero di tifosi, più alto di quello previsto della «Cattedrale» .