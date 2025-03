Condividi via email

Nuovo stadio Milan, resta in piedi quest’opzione come piano B: i dettagli. Segui le ultimissime e gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo capitolo nella vicenda nuovo stadio in casa Milan.

Milan e Inter hanno ancora progetti alternativi a San Siro? Al Milan se le cose dovessero (ri)prendere una piega negativa resta in piedi l’opzione San Donato. L’iter non si è mai fermato, il club non ha comunicato all’amministrazione volontà di abbandonare il progetto.