Nuovo stadio Milan, arriva la decisione sul referendum per San Siro: i risultati

Novità in arrivo per San Siro ed il nuovo stadio che ospiterà le gare del Milan: questa la decisione sul referendum

Si muove qualcosa per il nuovo stadio del Milan, mentre le notizie sul fronte San Siro continuano a non essere parecchio confortanti. Le sorti della Scala del Calcio sono ancora da decidere e, per questo motivo, entro ieri il Collegio dei Garanti avrebbe dovuto pronunciarsi sul referendum.

Come riporta il Corriere della Sera, non si è arrivati ad una soluzione definitiva. Il motivo? Tre garanti principali avevano bocciato il referendum. Il Tar ha però giudicato illegittima tale decisione e uno dei tre garanti si sarebbe dimesso. Ieri non è arrivata alcuna decisione sul referendum. Non rimane che aspettare il mese di settembre per sapere qualcosa sul futuro dello storico stadio di Milano.