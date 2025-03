Nuovo stadio Milan, clamorosa indiscrezione! C’entra il CDA, l’indizio non passa inosservato

Condividi via email

Nuovo stadio Milan, nel CDA della società per il nuovo stadio non ci sono uomini di RedBird: clamorosa indiscrezione

Clamorosa indiscrezione svelata da Repubblica, e in particolare dal giornalista Currò, sul nuovo stadio del Milan.

Nel Cda della società per il nuovo stadio non ci sono uomini di RedBird, eppure il fondo di Cardinale vanta competenze specifiche. Vi compare invece il direttore finanziario milanista Cocirio, in quota Elliott. I rossoneri sono impegnati con l’Inter nella realizzazione del nuovo San Siro.