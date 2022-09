Nuovo San Siro, Scaroni: «Non possiamo ristrutturare San Siro, ecco perchè»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del Nuovo San Siro insieme all’AD dell’Inter Antonello: le loro parole

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così del nuovo San Siro:

«Ci siamo visti tre anni fa e ricordo che in quella conferenza risposi ingenuamente che lo avremmo fatto molto presto perché Milano è la città del fare. Ci siamo incamminati in questo percorso e proseguiamo con fiducia. Guardiamo in modo positivo al dibattito pubblico che inizierà domani, certo, è un processo che ci ha fatto perdere un altro anno ma se ne usciremo in modo positivo sarà un anno guadagnato. Vorrei focalizzarmi su un punto e spiegarvi perché non si può ristrutturare San Siro, le ragioni sono molteplici ma ve ne dico una: come facciamo a giocare 60 partite l’anno, ogni volta con 60mila persone in un cantiere aperto. Sarebbe pericolosissimo e si creerebbe una situazione impossibile, dove hanno ristrutturato, lo stadio ospitava un solo club e ne avevano un altro vicino. Quando sento, ristrutturate San Siro, penso sempre che chi lo dice non abbia ascoltato abbastanza».