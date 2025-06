Nuovo San Siro, Sala confessa: «Dove giocheranno Milan e Inter tra 10 anni? Le idee sono molto chiare»

Condividi via email

Nuovo San Siro, il sindaco di Milano Sala ha parlato del progetto che riguarda i rossoneri e l’Inter: le sue dichiarazioni

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Milano Sala, Inter e Milan giocheranno in un nuovo stadio nell’area di San Siro entro dieci anni. La realizzazione di un nuovo impianto è fondamentale per le due squadre, che vogliono garantire un’esperienza di alta qualità per i tifosi e allo stesso tempo rispettare le norme e le esigenze della città.

«La cosa importante è che la Serie A non vada in un altro Comune», ha dichiarato. «Stiamo facendo una corsa per cedere il vecchio San Siro e le aree limitrofe entro quest’estate». L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo stadio che possa ospitare gli Europei del 2032 e che possa essere un impianto moderno e all’avanguardia.

Tuttavia, il progetto è ancora in fase di discussione e ci sono ancora alcuni punti da chiarire. «Io penso che il progetto definitivo di San Siro arriverà dopo l’atto di vendita», ha detto la fonte. «Stiamo ancora discutendo sulla localizzazione dell’impianto e il Consiglio comunale ha consigliato un ripensamento per allontanarle dalle case».