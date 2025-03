Nuovo San Siro, l’idea di Milan e Inter: il numero di spettatori previsto

Condividi via email

Nuovo San Siro, pronto il progetto di Milan e Inter. Quanti posti ci saranno nell’impianto che dovrebbe sorgere nel 2030

Milan e Inter hanno presentato fascicolo e proposta per il nuovo San Siro all’amministrazione. I lavori per il nuovo impianto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbero iniziare nel 2027, per terminare nel 2030. Sorgerebbe nella zona degli attuali parcheggi alle spalle del settore Ovest.

Il progetto dello Stadio prevede un numero di circa 71.000 spettatori (circa 5.000 posti in meno rispetto all’attuale).