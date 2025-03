Nuovo San Siro Milan, Scaroni all’ANSA: «Passaggio importante da parte dei due club ma non va sottovalutata questa cosa»

Nuovo San Siro Milan, Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, ha parlato all’ANSA dopo la proposta di acquisto presentata oggi

Con una nota all’ANSA, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così la proposta di acquisto di San Siro presentata oggi insieme all’Inter:

PAROLE – «È un passaggio importante, ma è il primo di un percorso in cui nulla è dato per scontato. Ciò che è certa è la volontà e la determinazione dei due Club in questa direzione, in cui per il Milan è stata fondamentale la visione strategica e l’impegno concreto di RedBird che sugli stadi ha una esperienza di profilo internazionale. Sarà uno stadio bellissimo: moderno, sostenibile ma anche sicuro e accessibile, ideale per tutti, famiglie e bambini, per un tifo davvero sano contro ogni criminalità e violenza. Un progetto verde e innovativo a beneficio della città e della cittadinanza».