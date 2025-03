Nuovo San Siro Milan, tegola sul futuro dell’impianto! Sala chiama i rossoneri e l’Inter, due nodi da sciogliere

Condividi via email

Nuovo San Siro Milan, c’è preoccupazione sui tempi per la realizzazione dell’impianto: Sala chiama i rossoneri e l’Inter

Come riferito dal Corriere della Sera, c’è preoccupazione in casa Milan e Inter per la realizzazione del nuovo impianto.

San Siro, Sala richiama Milan e Inter: «Sullo stadio risposte subito. Altrimenti nuovo incontro». Il giallo sulla frenata Lettera del sindaco ai club: se ci sono problemi vertice nelle prossime ore. La preoccupazione per i tempi. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire come andrà a finire.