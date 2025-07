Nuovo San Siro Milan, l’indiscrezione di Repubblica: oggi incontro a tre in Comune. I dettagli

Nuovo San Siro Milan, importante indiscrezione di Repubblica: oggi incontro a tre tra i rossoneri, l’Inter e Sala

Il destino dello storico stadio di San Siro, icona del calcio milanese e italiano, continua a essere al centro di intense discussioni e negoziati. Sebbene l’attenzione sia puntata su ogni possibile sviluppo, inclusa la menzione di un incontro previsto oggi tra il Sindaco Sala, Oaktree (fondo proprietario dell’Inter) e RedBird (proprietario del Milan) per affrontare il tema della vendita di San Siro, è fondamentale analizzare il quadro generale delle trattative in corso. Le cronache recenti, riprese da diverse testate, delineano uno scenario di costante dialogo e ricerca di una soluzione condivisa per l’impianto sportivo più celebre di Milano.

Le negoziazioni riguardano non solo la potenziale vendita o la riqualificazione dell’attuale struttura, ma anche la presentazione di piani ambiziosi per un nuovo stadio nell’area. Secondo quanto riportato da fonti come BeBeez e SempreInter.com, già a marzo 2025 Inter (Oaktree) e Milan (RedBird) avevano presentato offerte e piani per il nuovo San Siro al Comune, con l’obiettivo di definire un accordo. Il sindaco Giuseppe Sala ha sempre sottolineato l’importanza di trovare una quadra che soddisfi sia le esigenze dei club che quelle dell’amministrazione cittadina, mantenendo l’interesse pubblico al centro del dibattito.

Le discussioni non sono prive di complessità. Elementi come la valutazione economica dell’area e dello stadio, stimata inizialmente dall’Agenzia delle Entrate in circa 197,1 milioni di euro, e la stima di oltre un miliardo per una nuova struttura, rendono le trattative particolarmente delicate. Come evidenziato da Calcio e Finanza e FCInterNews.it, una delle questioni chiave ha riguardato la definizione di clausole, specialmente in merito a scenari in cui una delle parti potesse ritirarsi dal progetto. Nonostante le sfide, un crescente ottimismo è filtrato dagli incontri precedenti, suggerendo che le due proprietà si siano avvicinate su punti cruciali.

I ritardi nella presentazione di documenti e l’ottenimento dei permessi necessari sono stati un tema ricorrente, come riportato da Sempre Milan a maggio 2025, che ha parlato di una pressione crescente su Oaktree e RedBird per risolvere le questioni in sospeso. Tuttavia, la volontà comune di avanzare è chiara. La città di Milano, attraverso il suo sindaco, ha dimostrato flessibilità, concedendo proroghe e fissando nuovi incontri per facilitare il progresso.

In sintesi, il futuro di San Siro è un tema caldo che vede coinvolti i massimi vertici del Comune di Milano e delle proprietà di Inter e Milan. Gli incontri, siano essi già avvenuti o previsti, rappresentano tappe fondamentali in un percorso complesso ma ricco di potenzialità. L’obiettivo è chiaro: garantire a Milano e ai suoi club uno stadio all’altezza delle ambizioni calcistiche e delle aspettative dei tifosi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità economica e urbanistica del progetto. La situazione è in continua evoluzione, e ogni nuovo dialogo tra il Sindaco Sala, Oaktree e RedBird è un passo verso la definizione finale di questo importante capitolo per la città e il calcio.