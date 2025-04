Nuovo San Siro Milan, l’annuncio di Scaroni fa sognare i tifosi! Ottimismo crescente, ecco perchè

Nuovo San Siro Milan, arriva l’importante annuncio di Paolo Scaroni, presidente rossonero, sul progetto del Meazza: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni ha parlato così del progetto del nuovo San Siro:

NUOVO SAN SIRO – «Sono ottimista. Perché non è più solo il progetto di Inter e Milan, ma anche il progetto dell’amministrazione comunale. Dopo sei anni spesi in prima persona su questo tema non posso che apprezzare questa larga condivisione. Sul progetto noi e l’Inter viaggiamo allineati perché abbiamo esigenze simili, lo stesso numero di presenze allo stadio, le stesse necessità di avere posti premium adeguati alle esigenze delle aziende, che ci permettono anche di tenere prezzi accessibili per tutti gli altri. Ora c’è la volontà comune di costruire uno stadio bellissimo, finalmente all’altezza della città di Milano. Aggiungo che ci consente di avere un ambiente per famiglie, accessibile a tutti e al sicuro da inflazioni criminali».

