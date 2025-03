Nuovo San Siro Milan, le parole di Marotta sono una sentenza sul futuro: l’ha detto veramente!

Nuovo San Siro Milan, Marotta, AD dell’Inter, ha fatto il punto sul futuro dell’impianto dando un importante aggiornamento: le dichiarazioni

Intervenuto nel corso del prepartita di Feyenoord Inter, sfida valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si è espresso così sul futuro di San Siro, tema caro anche al Milan.

SUL DOPPIO CONFRONTO E SULLO STADIO – «Questa è la partita d’andata di un confronto che dura 180 minuti, è normale che partire bene oggi sia un buon viatico per il ritorno a San Siro. Io son molto fiducioso perché nonostante tante assenze, il nostro allenatore è stato capace di allestire una squadra molto competitiva. Per quanto riguarda lo stadio avrete appreso dalla stampa che a brevissimo le due società presenteranno una proposta, in questo momento credo che una città come Milano e due gloriosi club come Inter e Milan abbiano diritto di avere uno stadio all’avanguardia. L’asset stadio rappresenta tanto per un club, noi abbiamo un grosso gap rispetto ai club europei. I nostri azionisti hanno messo un focus particolare sul nuovo stadio, sono in grado di fare grandissimi investimenti e auspico che nel giro di pochi giorni si possa arrivare ad una proposta da presentare».

