Condividi via email

Nuovo San Siro, in corso valutazione della proposta di Milan e Inter! E intanto depositato ricorso al TAR. Segui gli aggiornamenti

Come riporta oggi il Corriere di Milano, per quanto riguarda il nuovo San Siro, è in corso la valutazione della proposta di Milan e Inter. Inoltre, ieri è stata avviata la conferenza dei servizi che si concluderà il 30 aprile: nessuno avrebbe espresso parere contrario.

Sempre nelle scorse 24 ore, è stato depositato un ricorso al Tar da parte dell’Associazione Gruppo Verde San Siro che contesta a Comune e Agenzia delle Entrate “l’operazione immobiliare” sullo stadio e sulle aree circostanti, in quanto queste non avrebbero una destinazione sportiva