Nuovo San Siro Milan, spuntano tutti i dettagli del progetto! Capienza e sede, i tifosi sognano

Nuovo San Siro Milan, sono emersi nelle ultime ore tutti i dettagli del progetto dell’impianto rossonero: i tifosi sognano

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, emergono in casa Milan i dettagli del nuovo San Siro, stadio in condivisione con l’Inter:

PAROLE – «Uno stadio da 71.500 posti, 13mila dei quali destinati a hospitality e corporate (ovvero le situazioni più remunerative), da edificare dove oggi si trovano i parcheggi, alle spalle del settore Ovest, inserito in un contesto urbano riqualificato con il 50% delle aree verdi. I lavori potrebbero iniziare nel 2027, dopo l’Olimpiade invernale del 2026 (divieto totale di cantiere fin quando sarà accesa la torcia olimpica), con bandiera a scacchi nel 2030 e operatività piena nel 2031. […]. La zona comprenderà 55mila metri quadrati di aree verdi e 72 mila di parcheggi sotterranei. Nell’area sorgeranno anche le sedi delle due società, un albergo, spazi commerciali e parchi. Il nuovo stadio sarà più distanziato rispetto alle abitazioni e realizzato su un podio che fungerà da accesso per i tifosi»