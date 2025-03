Nuovo San Siro Milan, spunta il costo dell’intero progetto! Cifra da urlo, tutti i dettagli

Condividi via email

Nuovo San Siro Milan, nelle ultime ore è spuntato il costo totale dell’intero progetto: ecco quanto spenderanno i rossoneri e l’Inter

Come riportato dal Corriere della Sera, si sta per entrare nel vivo per quanto riguarda il progetto del nuovo San Siro.

Ma quanto costerà complessivamente il progetto del nuovo San Siro che hanno in mente Milan e Inter? 1250,8 milioni di euro, così ripartiti: per il nuovo impianto 707,9 milioni a cui si devono aggiungere i 390,1 milioni del comparto plurivalente, oltre spese varie.