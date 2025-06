Nuovo San Siro Milan, piovono conferme! Ecco a chi è stato affidato il progetto, Inter d’accordo

Nuovo San Siro Milan, arrivano importanti conferme: i rossoneri e l’Inter hanno affidato il progetto a Manica e Norman Foster

La corsa al nuovo stadio di Milano, un progetto ambizioso e di vitale importanza per i destini calcistici di Milan e Inter, sembra aver imboccato una direzione chiara e, a quanto pare, prestigiosa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i due club milanesi avrebbero infatti scelto il nome di spicco che disegnerà il loro futuro impianto: si tratta di Norman Foster, una delle figure più celebrate e influenti nel panorama dell’architettura mondiale. A collaborare con lui sarà lo studio Manica, già noto per la sua eccellenza nel settore e precedentemente selezionato dal Milan per l’ipotetico progetto dello stadio a San Donato. Questa partnership promette di dare vita a una struttura all’avanguardia, capace di riflettere l’innovazione e l’eccellenza che i club intendono perseguire.

La scelta di Foster e Manica non è avvenuta in modo casuale, ma è il frutto di una complessa e rigorosa competizione internazionale. La Gazzetta dello Sport rivela che Inter e Milan hanno valutato ben 13 studi di architettura di fama mondiale, restringendo poi la rosa a cinque finalisti di altissimo livello. Tra questi figuravano nomi del calibro di Populous, lo studio che aveva proposto il controverso progetto della “Cattedrale” per sostituire l’attuale Meazza; lo svizzero Herzog & de Meuron, rinomato per le sue creazioni iconiche; il britannico BDP Pattern affiancato dall’architetto danese Bjarke Ingels, noto per il suo approccio innovativo; e l’americana Aecom in collaborazione con l’architetto Dan Meis. Alla fine, a prevalere su questa agguerrita concorrenza è stata la combinazione tra l’esperienza e la visione di Manica e il genio indiscusso di Norman Foster.

La decisione, come già anticipato dal Corriere della Sera e ora confermato dalla Gazzetta dello Sport, è ormai presa. Se non ci saranno sorprese dell’ultima ora, l’ufficializzazione di questa partnership è attesa a breve. Questo passo segna un momento cruciale nel lungo e spesso tortuoso percorso verso la realizzazione di un nuovo stadio per Milano. L’entusiasmo è palpabile, con la speranza che la visione di Foster e Manica possa tradursi in un impianto non solo funzionale e moderno, ma anche un simbolo architettonico di prestigio internazionale, in grado di rappresentare al meglio le ambizioni di Milan e Inter e di offrire un’esperienza indimenticabile ai tifosi di tutto il mondo. La palla, ora, passa ai tavoli da disegno, dove la visione prenderà forma concreta, in attesa di trasformarsi in realtà