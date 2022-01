Nuovo San Siro, due nodi da sciogliere per Populous, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo San Siro, due nodi da sciogliere per Populous: nel 2023 dovrebbero cominciare i lavori per il nuovo stadio

Il 2022 sarà l’anno della definizione del nuovo San Siro. Secondo quando riportato da Tuttosport, Populous è al lavoro per predisporre gli interventi prima dell’inizio dei lavori (che dovrebbe arrivare tra 2023 e 2024) mentre in queste settimane verranno definiti i piani economico-finanziario e quello esecutivo da parte di advisor bancari e società di ingegneria.

Una delle peculiarità da affrontare per lo studio di architettura sarà quello legato alla condivisione dello stadio per Inter e Milan, che comporta ambienti compatibili per entrambe le tifoserie. Altro nodo importante sarà la tenuta del terreno del Meazza.