Nuovo DS Milan, Furlani pronto a sorprendere ancora? Tare in pole ma... Ultimissime

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani può sorprendere ancora: Igli Tare in pole ma l’AD rossonero vedrà anche profili stranieri come Thiago Scuro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono importanti novità in casa Milan per quanto riguarda la situazione legata al nuovo direttore sportivo.

Ds Milan: nei prossimi giorni tutto lascia credere che altri profili saranno valutati. Dal vivo o su Teams. Magari anche stranieri come Thiago Scuro. Tare è probabilmente un passo avanti rispetto alla concorrenza, ma il finale per il momento non è scontato.