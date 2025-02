Nuovo DS Milan, Passerini rivela: «I rossoneri hanno fatto una proposta a lui ma ha rifiutato per un motivo»

Nuovo DS Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha svelato il retroscena legato al tentativo dei rossoneri per Berta

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha rivelato:

PAROLE – «Il direttore sportivo è la prima figura da individuato per il Milan che sarà. Non sarà Andrea Berta. Italiano, bresciano, è l’uomo che ha fatto grande l’Atletico Madrid assieme a Simeone. Il Milan lo ha sentito, gli ha fatto una proposta, ma è arrivato tardi, perché Berta aveva già un accordo all’estero. Poteva essere il profilo giusto per il Milan: non troppo ingombrante mediaticamente, ma uno che lavora bene; sarebbe stata una soluzione a lui molto gradita anche per riavvicinarsi a casa. Di fatto, non ci si avvicinerà. Poi comunque il tempismo non è un dettaglio. Si fa il nome di Paratici, ex Juventus, e se ne fanno altri. Ciò che è certo è che c’è bisogno di un profilo di esperienza. Riportare poi Moncada nel suo originario di scout credo sia una buona idea».