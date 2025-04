Nuovo DS Milan, Furlani accelera! Accordo dietro l’angolo ma resta in piedi un’ipotesi da non credere

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani accelera: accordo dietro l’angolo con Fabio Paratici ma restano vive anche le piste Tare e D’Amico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, è pronto ad accelerare per quanto riguarda la nomina del nuovo club rossonero. L’accordo con Fabio Paratici è dietro l’angolo (un’intesa di massima già c’è) ma le beghe legali che riguardano l’ex Juve (squalificato fino al 20 luglio in sede sportiva e con una decisione in sede penale prevista per il 15 aprile) rendono la questione contrattuale delicata.

Paratici sarebbe fortemente limitato nella prima parte del mercato e dunque il Milan ha due strade: lavorare in team come fatto finora ingaggiando Paratici e aspettando il termine della squalifica oppure scegliere un altro direttore sportivo. In questo caso i nomi sono quelli di Tare e D’Amico.