Nuovo DS Milan, Tare o Paratici? Spunta un terzo nome: le ultimissime! Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan impegnato attualmente a Dubai per scopi commerciali legati al club, è pronto ad aprire ufficialmente il casting per l’ingaggio del nuovo Direttore Sportivo.

Secondo La Rosea i due profili in pole in casa Milan restano quelli di Tare e Paratici con il secondo attualmente favorito. Leggermente diverso lo scenario prospettato da Tuttosport: tra Paratici e Tare, che restano assolutamente in corsa, può spuntarla D’Amico dell’Atalanta.