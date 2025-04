Condividi via email

Nuovo DS Milan, scenario clamoroso: potrà accadere davvero? Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è un possibile scenario clamoroso in casa Milan per quanto riguarda il un nuovo direttore sportivo. Ormai è una corsa a due tra Igli Tare e Tony D’Amico ma la situazione continua a non sbloccarsi.

“Milan, per il ds si allungano i tempi: si va a fine maggio. Difficile, ma non da escludere al 100%, che, se non sarà individuato (o disponibile) il profilo giusto, l’attuale struttura resti invariata“.