Nuovo DS Milan, quale ruolo per Ibrahimovic? L’indiscrezione dall’America sentenzia il futuro

Nuovo DS Milan, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero, sarà la voce di Gerry Cardinale nella scelta del nuovo dirigente

Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, c’è stato un’importante decisione in casa Milan per quanto riguarda la scelta del nuovo DS rossonero.

Furlani, rappresentante della parte legata a Elliott, avrà un ruolo determinante nella selezione del ds. Nei prossimi giorni incontrerà diversi candidati, tra cui Paratici e Tare. Più sullo sfondo Tony D’Amico. Ibra avrà voce in capitolo per conto di Cardinale.