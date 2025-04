Nuovo DS Milan, Furlani scende in campo: quattro nomi sul taccuino, c’è un preferito. Clamoroso intrigo

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani è pronto nuovamente a scendere in campo: sono quattro i nomi sul taccuino del CEO rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, AD del Milan, dopo la fumata nera nella trattativa per Fabio Paratici come potenziale nuovo DS, è pronto in questa settimana a riprendere colloqui sia telefonici che di persona.

I quattro profili rimasti in corsa sono quelli di D’Amico, Tare, Sartori e Manna: il preferito della dirigenza rossonera sarebbe l’attuale DS dell’Atalanta, sotto contratto e quindi impossibilitato però a cominciare da subito (proprio come Sartori e Manna). Un vantaggio non da poco per Igli Tare, attualmente libero, che proprio per questo potrebbe spuntarla.