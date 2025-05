Nuovo DS Milan, retroscena dalla partita contro il Genoa: era presenti in tribuna! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Sartori, dirigente del Bologna e uno dei candidati al ruolo di DS del Milan a partire dalla prossima stagione, era presente ieri sera al Ferraris per la sfida vinta dai rossoneri contro il Genoa.

Nessun nesso con un possibile futuro nel Milan: il Bologna, prossimo avversario dei rossoneri sia in campionato che in Coppa Italia, non intende assolutamente privarsene. L’obiettivo era quello di studiare la squadra di Conceicao proprio in vista del prossimo doppio impegno.