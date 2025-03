Nuovo DS Milan, Furlani all’angolo? L’ultima novità spiazza completamente i tifosi rossoneri

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, attuale CEO rossonero, non ha partecipato attivamente agli incontri con i possibili nuovi dirigenti

Importante rivelazione fatta dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, sulla scelta del nuovo DS in casa Milan con l’ex Lazio Tare in pole.

Colpisce l’iniziativa diretta di Cardinale e Ibrahimovic, mai così attivi in prima persona per scelte legate al mercato. Sono stati loro a incontrare Tare, Paratici e Berta, mentre le trattative di mercato, negli ultimi anni, sono state condotte quasi sempre da Giorgio Furlani, che resta però l’amministratore delegato e il dirigente con potere di firma: in questo caso, dovrebbe ratificare una decisione presa da altri. Se e come si possa comporre questa situazione, è da chiarire.