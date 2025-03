Nuovo DS Milan, le dichiarazioni di Ravezzani sulle scelte della società rossonera

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato la società rossonera per la gestione della scelta sull’imminente ingresso in dirigenza

Intervenuto a TMW Radio, Fabio Ravezzani ha dichiarato:

PAROLE – «Brancoliamo tutti nel buio. Anche a livello di direttori sportivi, prima era Tare, ora Paratici. Credo poco a certe telefonate, Allegri è una persona estremamente riservata ed è talmente intelligente che se ha avuto un contatto col Milan non lo dice a nessuno. Furlani è una specie di ufo qui a Milano, la cosa singolare è che Paratici aveva convinto a cacciare Allegri per prendere Sarri e Allegri l’aveva giurata a Paratici e Nedved. È ridicolo e dilettantesco lasciare che tutta l’informazione, più o meno fatta a caso, parli di casting da un mese. Nessuna società preparata fa durare 1-2 mesi la ricerca di un direttore sportivo, una decisione va presa in 5 giorni. Questo casting che dura un mese e mezzo dimostra la totale incompetenza di chi sta portando avanti questo casting. Hai tre candidati? Li vedi tutti e tre e dopo due giorni decisi, questo testimonia la totale anarchia presente al Milan».