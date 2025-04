Nuovo DS Milan, Pellegatti spiega l’incontro tra Furlani e Tare: ecco cos’è successo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Carlo Pellagatti, giornalista e noto tifoso rossonero, ai microfoni di Tutti Convocati. Le sue parole sul Milan e sull’incontro dei giorni scorsi tra Tare e Furlani.

PAROLE – “Tare è un candidato autorevole? Sì. E’ un candidato sicuro? No. Dopo l’incontro con Furlani si sono salutati con ‘Ti faccio sapere’. Tare sa benissimo la situazione del Milan, e di come sia andato il colloquio, che non è stato negativo eh, ma non c’è una svolta ad oggi. Sapete cosa c’è? Questa è la prima decisione forte di Furlani, non vuole sbagliare. Nella vita però bisogna rischiare, a un certo punto sei lì e devi decidere”.